V Gambii pátrajú po desiatkach migrantov z lode, ktorá sa prevrátila
Z lode, ktorá sa prevrátila v blízkosti dediny Jinack v regióne North Bank na severozápade krajiny, bolo zachránených najmenej 102 ľudí.
Autor TASR
Banjul 3. januára (TASR) - Po nehode lode s viac než 200 migrantmi, ktorá sa v noci na 1. januára prevrátila pri pobreží Gambie na západe Afriky, je stále nezvestných niekoľko desiatok ľudí. Podľa agentúry AP o tom v piatok večer informoval gambijský prezident Adama Barrow, ktorý okamžite nariadil pátraciu a záchrannú operáciu.
Z lode, ktorá sa prevrátila v blízkosti dediny Jinack v regióne North Bank na severozápade krajiny, bolo zachránených najmenej 102 ľudí. Z vody bolo vyzdvihnutých sedem tiel. Záchranné zložky pri pátraní spolupracujú s miestnymi rybármi a dobrovoľníkmi.
Zatiaľ nie je jasné, čo tragédiu spôsobilo; gambijské ministerstvo obrany uviedlo, že loď bola nájdená „zakliesnená na piesočnatej plytčine“.
Prezident Barrow prisľúbil dôkladné vyšetrenie nehody, ktorú označil za „bolestivú pripomienku nebezpečnej a život ohrozujúcej povahy nelegálnej migrácie“. Avizoval, že vláda posilní prevenciu nelegálnej migrácie a je odhodlaná vytvárať príležitosti pre lepší a dôstojnejší život najmä mladých ľudí.
AP doplnila, že tisíce Afričanov v snahe dostať sa do Európy riskujú svoje životy plavbou na lodiach pozdĺž atlantického pobrežia – ide o jednu z najnebezpečnejších migračných trás na svete, ktorá spája západoafrické pobrežie cez Gambiu, Senegal a Mauritániu.
Mnohí Afričania sa pokúšajú dostať na španielske Kanárske ostrovy, ktoré predstavujú bránu do kontinentálnej Európy. Nedávne posilnenie námorných kontrol v Senegale, Mauritánii a Maroku viedlo k tomu, že plavidlá smerujúce na Kanárske ostrovy musia vyplávať z ešte väčšej vzdialenosti - až z Gambie či Guiney -, čím sa predlžuje čas strávený na mori a zvyšuje miera rizika.
