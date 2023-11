V Gaze podľa Hamasu nefunguje pre nedostatok paliva 16 z 35 nemocníc

Gaza 2. novembra (TASR) - Dovedna 16 z celkového počtu 35 nemocníc v pásme Gazy už nedokáže poskytovať liečbu pre nedostatok paliva do generátorov. Uviedol to vo štvrtok hovorca tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ktoré kontroluje militantné hnutie Hamas, píše TASR podľa agentúry DPA.



Hovorca dodal, že aj zvyšné nemocnice dokážu pacientom poskytovať len veľmi obmedzenú starostlivosť.



Izraelská blokáda odrezala Gazu od dodávok paliva, elektriny aj pitnej vody. Bez paliva nemôžu fungovať nemocničné generátory na výrobu elektrickej energie.



V nemocniciach hľadajú útočisko aj mnohí vnútorne vysídlení obyvatelia. Zo svojich domovov ušli po odvetných úderoch, ktorými Izrael reagoval na útoky teroristov hnutia Hamas zo 7. októbra.



Organizácia Spojených národov (OSN) je presvedčená, že vnútorne vysídlených je asi 1,4 miliónov obyvateľov pásma Gazy, kde žije celkovo vyše 2,2 milióna ľudí.



Izrael nepovoľuje dodávky paliva do Gazy pre obavy, že Hamas by ho mohol zneužiť na vojenské účely. Používa ho aj pre generátory, ktoré slúžia na odvetrávanie systému podzemných tunelov, odkiaľ by palestínski bojovníci mohli útočiť na izraelských vojakov. Izrael obviňuje Hamas, že svojej zásoby pohonných hmôt by mohol použiť pre kolabujúce nemocnice.