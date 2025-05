V Gaze začali po obnovení dodávok pomoci fungovať niektoré pekárne

Gaza 22. mája (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) vo štvrtok informoval, že po obnovení dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy tam začalo fungovať niekoľko pekární. Dlhší čas boli doteraz nefunkčné pre nedostatok základných surovín. Píše o tom TASR podľa agentúry AFP.



„Niekoľko pekární na juhu a v strede Gazy obnovilo pečenie chleba po tom, čo desiatky nákladných áut mohli konečne vyzdvihnúť náklad z hraničného priechodu Kerem Šalom a doručiť ho počas noci,“ uvádza sa vo vyhlásení WFP. „Tieto pekárne sú teraz v prevádzke a distribuujú chlieb prostredníctvom kuchýň s teplým jedlom,“ dodal WFP.



Organizácia upozorňuje, že ide „kvapku v mori“ a situácia v Pásme Gazy je naďalej katastrofálna. „Humanitárne agentúry potrebujú okamžitý, neobmedzený a bezpečný prístup k doručeniu život zachraňujúcej pomoci do Gazy. Je to jediný spôsob, ako odvrátiť katastrofu, ktorej sa dá úplne zabrániť,“ píše WFP.



Izraelská vláda začiatkom týždňa oznámila, že zrušila 11 týždňov trvajúcu blokádu, ktorá priviedla palestínsku enklávu na pokraj hladomoru. Podľa izraelskej armády v pondelok vstúpilo do Pásma Gazy päť, v utorok 93 a v stredu 100 kamiónov s humanitárnou pomocou.