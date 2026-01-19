Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Gdansku si pripomenuli 100 rokov prítomnosti vojakov na Westerplatte

Príslušníci poľského námorníctva na Westerplatte v Gdansku, mieste prvej bitky druhej svetovej vojny, pri príležitosti 100. výročia poľskej vojenskej prítomnosti na mieste, 18. januára 2026. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Práve na Westerplatte sa 1. septembra 1939 začala druhá svetová vojna, keď nemecká bojová loď Schleswig-Holstein ostreľovaním poľskej vojenskej základne odštartovala globálny konflikt.

Gdansk 19. januára (TASR) - V nedeľu sa v Gdansku uskutočnili oslavy 100. výročia príchodu prvého poľského vojenského oddielu na Westerplatte. Pri Pomníku obrancov pobrežia sa zišli predstavitelia štátu, armády, samospráv a obyvatelia. Súčasťou programu bol slávnostný vojenský nástup a položenie vencov na Cintoríne vojakov poľskej armády na Westerplatte. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Prezident Karol Nawrocki v liste účastníkom pripomenul, že 18. januára 1926 o 14.00 hodine priplával na palube mínolovky ORP Mewa prvý oddiel poľských vojakov. „Od tej chvíle sa tento kúsok pobrežia stal plnohodnotnou časťou územia znovuzrodeného Poľska,“ uviedol prezident. Zdôraznil, že o príslušnosti územia nerozhodovala len vlajka, ale aj prítomnosť poľských vojakov.

Nawrocki pripomenul aj hrdinskú obranu Westerplatte v septembri 1939, keď vojaci pod velením majora Henryka Sucharského a kapitána Franciszka Dabrowského (čítaj Dombrovského) vzdorovali nemeckej presile takmer týždeň, hoci sa predpokladalo, že vydržia len niekoľko hodín. „Ich statočnosť urobila veľký dojem na agresorov a dodala odvahu všetkým Poliakom, ktorí čelili hitlerovskej invázii,“ zdôraznil prezident.

Práve na Westerplatte sa 1. septembra 1939 začala druhá svetová vojna, keď nemecká bojová loď Schleswig-Holstein ostreľovaním poľskej vojenskej základne odštartovala globálny konflikt. Obrana malej posádky proti mnohonásobnej presile sa stala prvým symbolom ozbrojeného odporu Poľska proti nacistickej agresii a dodnes predstavuje jeden zo základných pilierov poľskej historickej pamäti.

Vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (čítaj Košiniak-Kamyš) označil príchod prvej jednotky v roku 1926 za potvrdenie návratu Poľska k moru a zodpovednosti za bezpečnosť hraníc. Súčasťou osláv bolo aj symbolické priplávanie vojakov v historických uniformách na palube ORP Mewa a otvorenie výstavy o archeologických výskumoch na Westerplatte.




(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
