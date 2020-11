V Georgii prebehne ďalšie prepočítanie hlasov z prezidentských volieb

Washington 23. novembra (TASR) - Americký štát Georgia opätovne prepočíta hlasy odovzdané v prezidentských voľbách a vyhovie tak sobotňajšej požiadavke volebného tímu úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom v noci na pondelok stanica CNN.



Ručný prepočet všetkých hlasov v Georgii už potvrdil víťazstvo novozvoleného prezidenta Joea Bidena. Ako poznamenala CNN, je veľmi nepravdepodobné, že by avizované opätovné strojové prepočítanie hlasov zmenilo konečný výsledok volieb v tomto štáte.



Pretože Joe Biden zvíťazil o menej než 0,5 percenta, Trump má teda na prepočítanie nárok, uviedol štátny tajomník Georgie Brad Raffensperger, ktorý minulý piatok oficiálne potvrdil Bidenovo volebné víťazstvo v tomto americkom štáte.



Na základe manuálneho prepočítania Biden v Georgii porazil Trumpa o 12.670 hlasov, čo predstavuje iba 0,25 percenta zo všetkých približne päť miliónov odovzdaných hlasov.



"Minulotýždňové prepočítanie hlasov potvrdilo, čo sme už vedeli: Voliči v Georgii si za svojho prezidenta zvolili Joea Bidena. Ako povedal štátny tajomník (Raffensperger), nie je dôvod domnievať sa, že by došlo k rozsiahlym chybám alebo podvodom a Trumpova kampaň nemá dôkazy na podporu týchto svojich nepodložených tvrdení," vyhlásila riaditeľka pre komunikáciu z Bidenovho volebného tímu Jaclyn Rothenbergová.



Biden v Georgii po pôvodnom zrátaní 99 percent hlasov viedol nad úradujúcim šéfom Bieleho domu o približne 14.000 hlasov. Je prvým prezidentským kandidátom Demokratickej strany, ktorý zvíťazil v Georgii od roku 1992. V tomto južanskom štáte USA, ktorý väčšinou hlasuje za republikánskych kandidátov, sa to v uvedenom roku naposledy podarilo Billovi Clintonovi.



Trump a ďalší členovia Republikánskej strany tvrdia, že pri prezidentských voľbách v Georgii došlo k podvodom, dôkazy o tom však nepredložili. Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za nového prezidenta USA, sa zíde 14. decembra.