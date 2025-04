V Gome začali z priestorov misie OSN evakuovať konžských vojakov

Goma 30. apríla (TASR) - V Gome sa začala evakuácia stoviek vojakov a policajtov Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktorí boli mesiace blokovaní v priestoroch mierovej misie Organizácie Spojených národov (OSN). V stredu to uviedol Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Východokonžské mesto obsadili v januári povstalci zo skupiny Hnutie 23. marca (M23). MVČK uviedol, že sprevádza konvoje z Gomy do hlavného mesta Kinshasa s odzbrojeným personálom a členmi ich rodín z jedného zo stanovíšť. Na evakuácii sa dohodli predstavitelia OSN, konžskej vlády a skupiny M23 po sérii rokovaní. Operácia by mala trvať niekoľko dní a obe strany „sa zaviazali zaistiť bezpečnosť ľudí v konvojoch“.



M23 zamietlo možnosť prepraviť vojakov a policajtov letecky z letiska v Gome, ktoré uzavrelo ešte v januári, uviedol zástupca M23 pre agentúru AFP. Konžské jednotky našli útočisko pred bojmi v meste v priestoroch mierovej misie OSN.



Podľa OSN sa na začiatku apríla nachádzalo v ich priestoroch 1500 vojakov. Napriek sľubu M23, že umožní bezpečný prejazd konvojov, sa cez nepriateľské územie báli prejsť, uvádzajú zdroje AFP.



Východné regióny KDR sa dlhodobo zmietajú v násilí, no v posledných mesiacoch sa pre postup M23 situácia ešte viac zhoršila. Povstalcov podľa mnohých zdrojov podporuje susedná Rwanda, ktorá takéto obvinenia popiera.