V gréckom regióne Messinia vyhlásili nočný zákaz vychádzania

Atény 25. augusta (TASR) - Grécky región Messinia na juhozápade Peloponézskeho polostrova bude ďalšou oblasťou, ktorú čaká mini-lockdown. Miestny úrad civilnej ochrany ho vyhlási od piatka v snahe zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19, informuje v stredu grécky spravodajský server Ekathimerini.



Obmedzenia v oblasti vstúpia do platnosti v piatok o 6.00 h a opätovne ich posúdia v stredu 1. septembra v závislosti od počtu prípadov nákazy koronavírusom.



Úrad civilnej ochrany spresnil, že v regióne Messinia bude platiť nočný zákaz vychádzania od jednej hodiny po polnoci do šiestej hodiny ráno. Výnimky sa budú vzťahovať na cestu na lekárske ošetrenie a do práce. V kluboch, baroch a kaviarňach bude zakázané púšťať hudbu, aby sa zabránilo zhromažďovaniu ľudí, píše anglická internetová verzia denníka Kathimerini. Hlavným mestom Messinie je Kalamata, druhé najväčšie mesto na Peloponézskom polostrove.



Zakázané sú aj súkromné i verejné oslavy a zhromaždenia s účasťou viac než 20 ľudí. Pokuty za porušenie týchto obmedzení sa pohybujú v rozmedzí od 50.000 do 200.000 eur.



Úrad civilnej ochrany tiež oznámil, že obmedzenia platné na ostrove Kréta zostávajú v platnosti.