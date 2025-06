V Gréckou pre podvody s agrodotáciami EÚ odstúpilo 5 členov vlády

Atény 27. júna (TASR) - Päť vysokopostavených predstaviteľov gréckej vlády vrátane jedného ministra a troch námestníkov ministrov odstúpilo v piatok zo svojich funkcií v dôsledku obvinení z korupcie súvisiacich s vyplácaním agrodotácií z Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Prípad súvisí s dotáciami do poľnohospodárstva za roky 2019 až 2022, ktoré spravovala grécka vládna agentúra pre poľnohospodárske dotácie EÚ (OPEKEPE).



Podľa Európskej prokuratúry (EPPO) získal „značný počet osôb“ prostredníctvom tejto agentúry dotácie na základe nepravdivých vyhlásení vrátane tvrdení o vlastníctve alebo prenájme pasienkov či lesov, ktoré boli v skutočnosti verejnou pôdou, pričom sa dokonca našli aj prípady týkajúce sa pozemkov v susednom Severnom Macedónsku.



V súvislosti s prípadom je podozrivých približne až 100 ľudí, ktorým boli neoprávnene priznané agrodotácie v celkovej výške 2,9 milióna eur. Mnohí z nich v predkladaní podvodných vyhlásení pokračovali až do roku 2024 a naďalej tak poberali dotácie.



EPPO zaslala tento týždeň gréckemu parlamentu rozsiahly spis vrátane obvinení z možného zapojenia dvoch bývalých ministrov do týchto organizovaných podvodov. O prípade EÚ upovedomila Atény už v marci minulého roka, uvádza agentúra DPA.



Zo svojej funkcie v piatok v dôsledku obvinení odstúpil minister pre migráciu a azyl Makis Voridis, ktorý bol od polovice roka 2019 do začiatku roka 2021 ministrom poľnohospodárstva. Voridis prehlasuje, že je nevinný a podľa vlastných slov sa teraz chce sústrediť na očistenie svojho mena.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis prijal jeho rezignáciu, ako aj demisiu námestníkov ministrov zahraničných vecí, poľnohospodárstva a digitálneho riadenia, ako aj štátneho tajomníka ministerstva poľnohospodárstva. Kto túto päticu nahradí, bude známe „v najbližších dňoch“, oznámil hovorca vlády Pavlos Marinakis.



Opozícia v súvislosti s celou kauzou vyzýva na parlamentné vyšetrovanie, informuje DPA. Premiér Mitsotakis v máji agentúru OPEKEPE zrušil, pričom jej kompetencie týkajúce sa vyplácania agrodotácií prešli pod daňový úrad (AADE).