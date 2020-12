V Grécku bude platiť väčšina obmedzení aj cez Vianoce

Atény 11. decembra (TASR) - Grécke úrady v piatok oznámili, že kníhkupectvá a kaderníctva budú môcť znovu otvoriť od pondelka 14. decembra, ale v rámci druhého gréckeho lockdownu všetky ostatné maloobchodné predajne, zábavné podniky, reštaurácie, bary a kaviarne zostanú zatvorené aj cez vianočné obdobie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Povinná karanténa pre cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa od 18. decembra skráti z desiatich na tri dni. Avšak počas vianočných sviatkov bude platiť zákaz nočného vychádzania od 22.00 h do 05.00 h nasledujúceho dňa.



Hovorca vlády Stelios Petsas oznámil, že napriek piatim týždňom opatrení v rámci lockdownu (zatvorenia krajiny) je počet prípadov nákazy koronavírusom stále vysoký, čo predstavuje tlak na zdravotnícky systém krajiny. Kapacita jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) je celkovo zaplnená na 83 percent a v najhoršie zasiahnutom, severogréckom meste Solún, ktoré je druhé najväčšie v krajine, až na 91 percent.



Kostoly budú môcť byť otvorené pre veriacich iba na Prvý sviatok vianočný (25. decembra) a 6. januára na Zjavenie Pána (Epifánia), a to s obmedzeným počtom ľudí vo vnútri, podľa veľkosti kostola.



Grécko má vyše 121.000 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a zaznamenalo aj 3370 úmrtí.