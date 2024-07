V Grécku bude pomáhať 240 hasičov zo zahraničia

Atény 3. júla (TASR) – Grécke hasičské tímy tento rok posilní 240 hasičov z Bulharska, Malty, Moldavska a Rumunska. V krajine budú pôsobiť od júla do polovice septembra, keď je sezóna lesných požiarov najintenzívnejšia, uviedli grécke úrady. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Prvý hasičský tím z Bulharska už dorazil do mesta Thessaloniki na severe Grécka. Ďalších 15 hasičov z Malty dorazí v polovici júla, základňu bude mať na juhu krajiny, uviedlo grécke ministerstvo civilnej ochrany.



Grécko počas suchých a horúcich letných mesiacov sužuje množstvo lesných požiarov. Počas 24 hodín od poludnia v pondelok do poludnia v utorok vypuklo v krajine 36 nových požiarov, väčšinu sa však podarilo uhasiť už v počiatočných štádiách horenia, uviedol grécky hasičský zbor.



Dva rozsiahle lesné požiare si v pondelok vynútili evakuáciu množstva ľudí z hotelov a domov na ostrovoch Kos a Chios na východe Egejského mora. Pri požiaroch utrpeli zranenia štyria hasiči a jeden dobrovoľník. Na ostrove Chios bol za údajné založenie požiaru zatknutý muž a bola mu uložená pokuta vo výške 8000 eur.



Suché a horúce počasie so silným vetrom minulý mesiac prispeli k šíreniu lesných požiarov v Grécku aj Turecku. Tohtoročná sezóna bude podľa očakávaní veľmi intenzívna, pretože zima bola mierna a suchá. Rozsiahle požiare si minulý rok v Grécku vyžiadali viac než 20 obetí.