V Grécku odsúdili štyroch ľudí v kauze špehovania Predatorom
Súd vymeral štvorici celkový trest odňatia slobody v dĺžke 126 rokov a osem mesiacov.
Autor TASR
Atény 26. februára (TASR) - Grécky súd vo štvrtok uznal dvoch Izraelčanov a dvoch Grékov za vinných v súvislosti s odpočúvaním politikov a novinárov pomocou špionážneho softvéru Predator. Štvorica, ktorej súd uložil trest odňatia slobody na osem rokov vo väzení, zostane na slobode až do ukončenia odvolacieho procesu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Prípad, ktorý začiatkom roka 2022 odhalila jedna z hlavných obetí špionáže, novinár Thanasis Koukakis, otriasol konzervatívnou vládou premiéra Kyriakosa Mitsotakisa a viedol k demisii šéfa gréckej národnej spravodajskej služby EYP, ako aj premiérovho hlavného poradcu a synovca. Mitsotakis neskôr pre kauzu čelil v parlamente hlasovaniu o vyslovení nedôvery, ktoré ustál.
Medzi obžalovanými je Tal Dilian, bývalý izraelský vojak zakladateľ gréckej spoločnosti Intellexa, ktorá v Grécku predávala softvér Predator, jeho manželka a obchodná partnerka, akcionár spoločnosti Intellexa a šéf firmy Krikel, ktorá Predator kúpila.
Ani jeden z nich nebol na súde prítomný, všetci štyria však už predtým popreli účasť na nezákonnom konaní. Podľa rozhodnutia súdu sa ale dopustili porušenia tajomstva telefonickej komunikácie, opakovaného manipulovania so systémom uchovávania osobných údajov a nezákonného prístupu k informačnému systému.
Súd vymeral štvorici celkový trest odňatia slobody v dĺžke 126 rokov a osem mesiacov. Z toho budú musieť stráviť osem rokov stráviť vo väzení. Výkon trestu bol podmienečne odložený do rozhodnutia o odvolaní, ktoré avizovala obhajoba.
Kauza sa týkala nezákonného používania softvéru Predator, ktorého obeťou sa stalo viac než 90 politikov, novinárov, podnikateľov a vysokých vojenských predstaviteľov. Predator umožňuje okrem iného získať prístup k správam a fotografiám a dokonca aj diaľkovo spustiť mikrofón či kameru dotknutého mobilného zariadenia. Je podobný, ale odlišný od systému Pegasus vyvinutého izraelskou kybernetickou spoločnosťou NSO Group.
Spojené štáty zaradili firmu Intellexa v roku 2023 na zoznam zakázaných spoločností ako hrozbu pre národnú bezpečnosť. Na zozname sa ocitla spolu so spoločnosťou Cytrox, ktorá Predator vyvinula v Severnom Macedónsku.
Koukakis sa podľa civilnej žalobe stal terčom sledovania v roku 2020, o rok nato bol jeho telefón infikovaný ôsmimi textovými správami od Predatora.
Škandál sa dostal na titulné stránky médií v júli 2022, keď líder opozičnej strany PASOK a vtedajší europoslanec Nikos Andrulakis odhalil, že do jeho telefónu sa pokúsili napadnúť Predatorom.
