V Grécku po násilných potýčkach s políciou zadržali 30 ľudí

Atény 7. decembra (TASR) - Viac než 30 ľudí zadržali v Grécku počas nepokojov, ktoré vypukli po pôvodne pokojnej demonštrácii proti policajnému násiliu v krajine, informovala v stredu tamojšia polícia. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



K nepokojom podľa polície došlo v hlavnom meste Atény a druhom najväčšom gréckom meste Solún. Lavicoví extrémisti hádzali na policajtov zápalné fľaše a kamene, polícia odpovedala nasadením slzotvorného plynu.



Web týždenníka Proto Thema uviedol, že počas nepokojov utrpelo zranenia najmenej desať policajtov. Informácie o počte zranených demonštrantov neboli bezprostredne známe, píše DPA.



Protestné zhromaždenia sa konali na pamiatku 15-ročného tínedžera, ktorého v roku 2008 zastrelil policajt. Ľudia však vyšli do ulíc aj v aténskej štvrti Menidi po tom, čo 16-ročného Róma v pondelok ťažko zranil policajt, ktorý ho postrelil do oblasti hlavy.



Tínedžer odišiel z čerpacej stanice na svojom vozidle bez zaplatenia, spresňuje DPA. Neskôr ho jeden z policajtov počas naháňačky postrelil zozadu cez okno auta a opierku na sedadle do hlavy. Jeho stav zostáva kritický. Policajta, ktorý strieľal, zadržali.