Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. marec 2026Meniny má Soňa
< sekcia Zahraničie

V Grécku po šiestich dňoch strávených v člne zahynulo 22 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Atény 28. marca (TASR) - Po šiestich dňoch strávených v nafukovacom člne v Stredozemnom mori zahynulo 22 migrantov. Preživší z člnu, ktorý vyplával z Líbye, to povedali gréckej pobrežnej stráži. Telá zosnulých podľa svojich výpovedí hádzali do mora. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry AFP.

Migranti vyplávali na nafukovacom člne 21. marca z prístavného mesta Tobruk na severovýchode Líbye smerom do Grécka, ktoré je vstupnou bránou pre mnohých ľudí hľadajúcich azyl v Európskej únii.

Grécka pobrežná stráž v piatok neskoro večer uviedla, že plavidlo Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) zachránilo 26 migrantov vrátane jednej ženy a jedného maloletého pri pobreží Kréty. Dvaja z nich skončili v miestnej nemocnici v Irakliu.

Počas plavby sa pasažieri stratili a zostali na mori šesť dní bez jedla a vody,“ uviedla pobrežná stráž, podľa ktorej boli tela tých, ktorí zahynuli, hodené do mora na „príkaz jedného z prevádzačov“.

Grécke úrady podľa AFP zatkli dvoch mužov vo veku 19 a 22 rokov z Južného Sudánu, ktorých podozrievajú z prevádzania migrantov.
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov

Prieskum: Voľby by v marci vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD