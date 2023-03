V Grécku po tragickej nehode čiastočne obnovili prevádzku vlakov

Atény 22. marca (TASR) - V Grécku v stredu po prvý raz od tragickej zrážky vlakov spred troch týždňov obnovili vlakové spojenie. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Vnútroštátna a prímestská vlaková doprava bola obnovená len na obmedzených úsekoch železničných tratí. V oblastiach, kde sa riziko zrážky považuje za vyššie, musia vodiči súprav povinne prechádzať so zníženou rýchlosťou.



Prvý vlak odišiel z gréckej metropoly Atény do mesta Inoi o 04.45 h miestneho času (05.45 h SEČ). Obnovili aj prímestskú železničnú dopravu z Atén na tamojšie medzinárodné letisko.



Železničné služby vrátane dopravy medzi Aténami a druhým najväčším gréckym mestom Solún budú plne obnovené 11. apríla.



Najtragickejšia vlaková nehoda v histórii Grécka vyvolala v krajine masové demonštrácie. Protestujúci žiadali rezignáciu premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, keďže podľa nich vláda dlhoročne zanedbávala železničnú dopravu v krajine.



Vlaková nehoda, pri ktorej zahynulo 57 ľudí, sa odohrala 28. februára približne na polceste medzi Aténami a Solúnom. Po čelnej zrážke nákladného a osobného vlaku pri meste Larisa sa vykoľajilo niekoľko vozňov. Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende. V nemocnici je stále hospitalizovaných deväť ľudí.



Krátko po nehode podal demisiu grécky minister dopravy Kostas Karamanlis. Prokuratúra obvinila v spojitosti s nehodou štyroch zamestnancov železníc, ktorým v prípade dokázania viny hrozí doživotné väzenie.