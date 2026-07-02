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V Grécku po útoku na dom političky skúmajú kamerové záznamy

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Muž sa pozerá na zhorené vozidlá po bombových útokoch údajne namierených na členov gréckej vládnej konzervatívnej Strany Novej demokracie v severogréckom prístavnom meste Solún 1. júla 2026. Foto: TASR/AP

Pri útoku v stredajších skorých ranných hodinách začali horieť vozidlá v garáži bytového domu.

Autor TASR
Solún 2. júla (TASR) - Vyšetrovatelia podpaľačského útoku na obytný dom lokálnej političky gréckej vládnucej konzervatívnej strany Nová demokracia (ND) v prístavnom meste Solún sa sústredia na analýzu kamerových záznamov. Protiteroristická jednotka ich preveruje s cieľom identifikovať páchateľov, informoval vo štvrtok grécky rozhlas ERTnews. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Pri útoku v stredajších skorých ranných hodinách začali horieť vozidlá v garáži bytového domu. Matka političky Afroditi Nestora utrpela popáleniny, ktorým podľahla. Zranenia utrpeli ďalší štyria ľudia vrátane samotnej političky, jej otca a dvoch ďalších obyvateľov budovy.

Denník Kathimerini informoval, že na útoku sa podieľali najmenej tri osoby. Bezpečnostné kamery na mieste činu zachytili dvoch podozrivých na motocykli, ktorí použili zápalné zariadenia. Tretí spolupáchateľ hliadkoval.

Premiér Kyriakos Mitsotakis útok ostro odsúdil so slovami o „nulovej tolerancii voči krviprelievaniu a rozdeľujúcemu extrémizmu“. Štát podľa neho urobí všetko pre to, aby vypátral a potrestal zodpovedné osoby.

Gréckom v uplynulých desaťročiach opakovane otriasli viaceré teroristické útoky a politicky motivované násilnosti. Aj keď väčšinu teroristických skupín sa úradom podarilo rozložiť, stále existujú militantné organizácie, ktoré pravidelne páchajú podpaľačské a bombové útoky. Ich cieľom sú okrem politikov aj úrady, policajné stanice, banky a iné firmy.
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