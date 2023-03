V Grécku počas protestov došlo k potýčkam demonštrantov s políciou

Atény 5. marca (TASR) - Pred gréckym parlamentom v Aténach sa v nedeľu zhromaždili tisícky demonštrantov, ktorí kritizovali zlyhania vlády pri riadení železničnej siete. Protest sa uskutočnil v reakcii na utorkovú vlakovú nehodu, ktorá si vyžiadala 57 obetí. Medzi protestujúcimi a príslušníkmi polície došlo i k potýčkam. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Do ulíc Atén vyšlo v nedeľu viac ako 12.000 ľudí vrátane študentov, zamestnancov železníc a štátnej správy. Protestujúci vypustili na pamiatku obetí tragédie do vzduchu stovky čiernych balónov.



Niektorí demonštranti na protest zapálili odpadkové koše a hádzali zápalné fľaše, na čo polícia reagovala použitím slzotvorného plynu a zábleskových granátov. Ľudí zhromaždených na námestí Syntagma sa jej tak podarilo do niekoľkých minút rozohnať.



K vlakovej nehode došlo v utorok krátko pred polnocou približne na polceste medzi Aténami a Solúnom. Po zrážke nákladného a osobného vlaku sa vykoľajilo niekoľko vozňov. Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende.



Prednosta stanice v meste Larisa priznal zodpovednosť za nehodu a v prípade uznania viny mu hrozí doživotné väzenie. Železničné odbory však poukazujú na to, že bezpečnostné problémy na železničnej trati Atény - Solún boli známe už roky a neriešili sa.