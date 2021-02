V Grécku pokračujú protesty proti policajným hliadkam na univerzitách

Solún 23. februára (TASR) - Viac ako 5000 demonštrantov vrátane univerzitných študentov sa v utorok zhromaždilo pred budovou súdu v druhom najväčšom gréckom meste Solún, aby tam protestovali proti zavedeniu policajných hliadok na univerzitách. Informovala o to agentúra AP.



Protest v Solúne sa konal na podporu 31 ľudí, ktorých v pondelok v tomto meste zadržala polícia. Demonštranti vtedy obsadili na niekoľko hodín rektorát tamojšej univerzity. K násilnej potýčke došlo po tom, ako do budovy vtrhla polícia a snažila sa ich odtiaľ vyhnať.



Grécky parlament nedávno schválil zákon, ktorý umožňuje polícii začať hliadkovať v univerzitných areáloch. Ľavicová opozícia však legislatívu považuje za "nedemokratickú" a verejne vyjadruje podporu protestujúcim študentom a zamestnancom univerzít.



Legislatívou sa zrušil desaťročia platný zákaz vstupu polície do areálov univerzít. Stredopravicová vláda pri predkladaní zákona argumentovala tým, že zmienený zákaz študenti zneužívali na organizovanie násilných protestov, v niektorých prípadoch aj na páchanie trestnej činnosti.



Demonštrácie proti novému zákonu, ktoré majú často násilný charakter, prebiehajú v najväčších gréckych mestách už niekoľko týždňov. Prítomnosť policajtov na pôde univerzít je v Grécku citlivou témou. Počas diktatúry v rokoch 1967-74 sa totiž často stávalo, že bezpečnostné zložky fyzicky napádali študentov, čo malo v niektorých prípadoch aj smrteľné následky.