Grécko potvrdilo prvý prípad nákazy indickým variantom koronavírusu

Atény 25. apríla (TASR) - Grécko sa stalo najnovšou európskou krajinou, kde zistili prípad nákazy variantom koronavírusu, ktorý spôsobil obrovský nárast infikovaných v Indii. V nedeľu to oznámili grécke úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Úrad verejného zdravotníctva vo vyhlásení napísal, že indický variant koronavírusu zistili u cudzinky vo veku 33 rokov, ktorá žije v gréckej metropole Atény a 4. apríla cestovala do Dubaja.



Žena mala negatívny výsledok PCR testu, keď odišla z Dubaja, a variant u nej objavili grécke zdravotné služby, keď robili rozsiahlu zbierku vzoriek, vysvetlil úrad.



"Je to prvý prípad indického variantu v Grécku," povedal agentúre AFP anonymný zdroj z gréckeho ministerstva zdravotníctva.



Žena mala príznaky nákazy, ale nebola hospitalizovaná. Jej príznaky už odvtedy ustúpili a skončilo sa jej obdobie karantény, dodal úrad vo vyhlásení.



"Izolovaný bol variant B.1.617.1 a pochádza z indického štátu Maháraštra, kde tento variant prvýkrát dostal svoj názov," doplnil úrad.



V Česku takisto potvrdili výskyt indickej mutácie koronavírusu, informoval v sobotu server Novinky.cz s odvolaním sa na českého ministra zdravotníctva Petra Arenbergera.



Švajčiarsko rovnako v sobotu hlásilo svoj prvý prípad indického variantu.



Belgické úrady vo štvrtok oznámili, že skupina 20 študentov ošetrovateľstva, ktorí pricestovali z Paríža, mala v Belgicku pozitívne testy na indický variant.



Zdravotnícky systém v Indii kolabuje pod náporom novej vlny nákazy koronavírusom, sčasti pripisovanej novému variantu "s dvojitou mutáciou".



Indické hlavné mesto Naí Dillí v nedeľu predĺžilo lockdown, pretože kríza s ochorením COVID-19 sa v Indii zhoršila a denné počty nakazených a mŕtvych dosahujú rekordy.



Množstvo krajín pozastavilo lety z Indie.