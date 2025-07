V Grécku pre vlnu horúčav zavádzajú povinné prestávky pre zamestnancov

Atény 7. júla (TASR) - Grécke ministerstvo práce v pondelok nariadilo povinné pracovné prestávky v niektorých častiach krajiny, kde by očakávané teploty mali presiahnuť 40 stupňov Celzia. Vlna horúčav by mala začať slabnúť vo štvrtok, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Rezort práce nariadil prerušenie prevádzok medzi poludním (12.00 h) a 17.00 h pre všetkých manuálnych pracovníkov pracujúcich vonku, ako aj pre zamestnancov donáškových služieb. Obmedzenia sa týkajú najmä stredného Grécka a niektorých ostrovov. Zamestnávatelia boli vyzvaní umožniť zamestnancom možnosť pracovať diaľkovo z domu.



Mimoriadne opatrenia sa netýkajú hlavného mesta Atény a popri súčasnej vlne horúčav v Európe sa nepovažujú za nezvyčajné. Grécko tvrdí, že sa takýmito krokmi snaží prijímať dlhodobé opatrenia na riešenie dôsledkov klimatickej zmeny. Pre zamedzenie požiarov z tepla napríklad krajina uviedla do pohotovosti dosiaľ najväčšie množstvo hasičov v histórii.