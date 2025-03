V Grécku pre vysoké teploty a riziko požiarov zakázali zakladanie ohňa

Atény 12. marca (TASR) - Grécke úrady zakázali do 17. marca na území celej krajiny zakladanie ohňa na otvorenom priestranstve. Dôvodom je veľmi teplé počasie, silný vietor a nezvyčajne dlhé obdobie sucha, pre ktoré je väčšie riziko vzniku lesných požiarov, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Úrady budú vykonávať komplexné kontroly a hliadky, aby zabránili vzniku a šíreniu požiarov. Občanov tiež vyzvali, aby sa v exteriéri vyhýbali akýmkoľvek aktivitám súvisiacim s ohňom, ako napríklad grilovaniu.



Denná teplota na ostrove Kréta by mala podľa gréckeho meteorologického ústavu dosiahnuť v sobotu 34 stupňov Celzia, pričom vysoké teploty - až do 30 stupňov - sa v nadchádzajúcich dňoch očakávajú na viacerých miestach krajiny. V okolí Egejského mora bude okrem toho fúkať silný vietor.



Sezóna lesných požiarov sa v Grécku - podľa údajov ministerstva civilnej ochrany - zvyčajne začína 1. mája. V ostatných rokoch zažila táto krajina počas leta mnohé rozsiahle požiare, ktoré sa niekedy rozšírili až k obývaným oblastiam.



Dlhé a stále pretrvávajúce obdobie sucha označili grécki meteorológovia za zriedkavý úkaz počas ostatných 75 rokov. Zároveň varovali pred nebezpečnou kombináciou vetra, sucha a vysokých teplôt. Poľnohospodári by podľa nich v žiadnom prípade nemali spaľovať vyschnutú vegetáciu, zvyšky úrody či zahraný odpad. Vonku by sa nemalo ani zvárať a nebezpečné je napríklad aj zmienené grilovanie.