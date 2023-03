V Grécku pre zrážku vlakov opäť protestovali tisíce ľudí

Atény 12. marca (TASR) - Tisíce ľudí v nedeľu opäť vyšli do ulíc gréckych miest v reakcii na vlakovú nehodu spred vyše týždňa, ktorá si vyžiadala 57 obetí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pred budovou parlamentu na námestí Syntagma v hlavnom meste Atény sa zišlo viac ako 8000 demonštrantov, ktorí mávali transparentmi s nápismi ako "Nezabudneme, neodpustíme". Do ulíc mesta Solún vyšlo 5000 ľudí, uviedla polícia.



"Bol to hnev a zlosť, ktoré ma sem priviedli," povedala Markella, 65-ročná účastníčka protestu v Aténach. "Začíname byť zúfalí. Neviete, čo povedať, čo robiť - jediné, čo môžete urobiť, je zapojiť sa do protestu," uviedol 26-ročný Alexandros.



Najväčšie demonštrácie v súvislosti s tragédiou sa v Grécku konali v stredu, keď sa do nich zapojili desaťtisíce ľudí.



Najhoršia vlaková nehoda v gréckej histórii sa odohrala 28. februára krátko pred polnocou približne na polceste medzi Aténami a Solúnom. Po čelnej zrážke nákladného a osobného vlaku sa vykoľajilo niekoľko vozňov. Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende.



Grécka vláda tvrdí, že zrážku vlakov spôsobilo zlyhanie ľudského faktora. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis prijal časť kritiky. Podľa jeho slov by sa dalo nehode predísť, ak by bezpečnostné systémy fungovali správne.