V Grécku pred protestmi zakázali veľké zhromaždenia

Na archívnej snímke študenti v kolízii s členmi poriadkovej polície počas zhromaždenia 14. januára 2021 v Aténach. Foto: TASR/AP

Atény 26. januára (TASR) - Grécka polícia v utorok ohlásila zákaz veľkých zhromaždení z dôvodu ochrany verejného zdravia. Urobila tak pred viacerými očakávanými protestmi, ktoré sú naplánované na tento týždeň. Informovala o tom agentúra AFP.Všetky verejné zhromaždenia viac ako 100 ľudí sú do 1. februára zakázané, uviedla polícia v stanovisku.Skupiny študentov v Grécku už týždne protestujú proti plánu vytvorenia policajnej zložky, ktorej príslušníci budú hliadkovať v univerzitných kampusoch. Ďalší protest sa má konať vo štvrtok.Na piatok bol ohlásený protest na podporu väzneného ultraľavicového teroristu z niekdajšej extrémistickej skupiny 17. november Dimitrisa Kufodinasa, ktorý začiatkom januára držal hladovku a požadoval prevoz z väzenia.Anarchistické skupiny zase v pondelok plánujú zorganizovať protest proti plánu mestskej prestavby pred aténskou radnicou.Polícia uviedla, že veľké protesty predstavujú. V následnom vyhlásení však poprela, že by zákaz súvisel s plánovanými protestmi.Aktuálne majú Gréci povolené opúšťať svoje domovy iba v nevyhnutých prípadoch, akými sú napríklad návšteva lekára či cesta do práce. Od 18. januára sa v krajine začali uvoľňovať karanténne opatrenia. V oblastiach s nízkym počtom nakazených sa opätovne otvorili obchody, od pondelka sa zase majú znovu otvoriť stredné školy.Grécko zaznamenalo od začiatku pandémie viac ako 152.000 potvrdených prípadov infekcie a vyše 5600 úmrtí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) je momentálne hospitalizovaných vyše 280 osôb.