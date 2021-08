V Grécku pripravujú nové opatrenia, platiť začnú na jeseň

Atény 23. augusta (TASR) - Grécka vláda pripravuje sériu nových opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktoré vstúpia do platnosti na jeseň. Mali by zaistiť návrat k určitej forme normálneho stavu bez ohľadu na to, koľko obyvateľov zostane nezaočkovaných. Podľa gréckeho spravodajského servera Ekathimerini.com to v pondelok povedal hovorca gréckej vlády.



Vláda v Aténach by mala nové opatrenia oznámiť v priebehu utorka. "Zajtra popoludní budeme pokračovať vo vyhlásení opatrení a regulácií, ktoré zaistia úplné fungovanie verejného života," uviedol hovorca gréckej vlády Jannis Oikonomu. Ako dodal, zhromaždenia v súkromnej i verejnej oblasti budú monitorované.



"Nedovolíme nikomu, aby robil prekážky osobe, ktorá chce pracovať, alebo aby bránil študovať mladým ľuďom, ktorí sa chcú vzdelávať. Je našou povinnosťou zabezpečiť návrat k normálnemu životu čo najskôr a do najvyššej možnej miery," dodal.



Očakáva sa, že grécka vláda okrem iného zakáže vstup pre nezaočkované osoby do vnútorných priestorov reštaurácií a zábavných podujatí a zábavných podnikov, pripomína Ekathimerini.com.