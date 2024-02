V Grécku protestovali proti manželstvám rovnakého pohlavia

Atény 11. februára (TASR) - Približne 4000 ľudí protestovalo v nedeľu v gréckej metropole Atény proti uzákoneniu manželstiev osôb rovnakého pohlavia, uviedla miestna polícia. O zákone, ktorý má umožniť homosexuálnym párom aj adopcie detí, má grécky parlament rokovať budúci týždeň. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Protestné zhromaždenie sa konalo na námestí Syntagma v centre Atén. Dav ľudí s gréckymi vlajkami a transparentmi skandoval: "Ruky preč od detí". Medzi protestujúcimi bolo aj niekoľko kňazov i líder krajne pravicového Demokratického vlasteneckého hnutia - Víťazstvo (NIKI) Dimitris Natsios.



Grécka pravoslávna cirkev, ktorá má úzke väzby na viacerých poslancov vládnej strany Nová demokracia (ND), nesúhlasí s navrhovanou reformou. Tvrdí, že deti by nemali vyrastať v "zmätočnom prostredí".



Všeobecne sa očakáva, že tento návrh zákona rozdelí vládnu konzervatívnu stranu ND a desiatky z jej 158 poslancov asi zahlasujú proti alebo sa zdržia hlasovania. Zákon sa však pravdepodobne podarí schváliť s podporou hlavnej opozičnej strany Syriza, ktorej líder Stefanos Kasselakis je homosexuál, a ďalších menších strán, konštatuje AFP.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis uviedol, že náhradné materstvo pre páry rovnakého pohlavia bude v krajine aj naďalej zakázané. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina Grékov podporuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ale nesúhlasí s náhradným materstvom.