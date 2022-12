V Grécku rozbili prevádzačský gang, zadržali 18 osôb

Atény 23. decembra (TASR) - Grécke bezpečnostné zložky zadržali 18 osôb podozrivých z členstva v zločineckej skupine pašujúcej migrantov z Grécka do západnej Európy, uviedli v piatok grécke úrady. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Prevádzači údajne vozili migrantov z hranice s Tureckom, ktorú tvorí rieka Marica, do Atén. Tam migrantom poskytli ubytovanie aj falšované pasy, aby mohli odletieť z gréckej metropoly do západnej Európy. Táto služba stála každého migranta do 5000 eur, v závislosti od kvality falšovaných dokumentov, uviedla grécka polícia.



Pašeráci údajne ponúkali aj lacnejší variant. Migranti mohli zaplatiť 2000 eur, ak si zvolili ťažšiu trasu z Atén cez hornatý terén do Severného Macedónska, odkiaľ potom pokračovali ďalej.



Pašerácke gangy často prevádzajú migrantov cez grécko-tureckú pohraničnú rieku Marica. Cieľom migrantov je vyhnúť sa registrácii v Grécku, aby mohli pokračovať v ceste už v rámci Európskej únie a potom požiadať o azyl v inej krajine podľa svojho výberu.