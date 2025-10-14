Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Grécku sa koná štrajk proti navrhovaným zmenám v zákonníku práce

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štrajk ovplyvnil aj mestskú dopravu v Aténach, ktorá bude fungovať v obmedzenom režime. Lety do a z Grécka nebudú ovplyvnené.

Atény 14. októbra (TASR) - Ďalší 24-hodinový štrajk proti navrhovaným zmenám v zákonníku práce narušil v utorok lodnú aj vlakovú dopravu v celom Grécku. Ide o druhý štrajk v priebehu októbra s cieľom protestovať proti vládnemu návrhu, ktorý by dovoľoval 13-hodinový pracovný čas, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a AFP.

Štrajkujúci pracovníci vrátane nemocničných lekárov a novinárov verejnoprávnych médií pripravujú pochod k parlamentu na poludnie miestneho času (11.00 h SELČ). Protesty sú naplánované aj v iných mestách v krajine.

Návrh novely zákona umožňuje zamestnávateľom predĺžiť pracovný čas, poskytuje im väčšiu flexibilitu pri krátkodobom zamestnávaní a mení pravidlá pre dovolenku v súkromnom sektore.

Vláda tvrdí, že návrh vytvorí efektívnejší a flexibilnejší trh práce a chráni pracovníkov pred prepustením, ak odmietnu pracovať nadčas. „Tento (zákon) posilňuje postavenie zamestnancov a uľahčuje podnikanie,“ povedala v utorok ministerka práce Niki Kerameusová pre televíziu SKAI. O návrhu by mala vláda hlasovať v stredu.

Podľa odborových zväzov však poškodzuje práva zamestnancov, ruší osemhodinový pracovný deň a zbavuje ich vyjednávacej sily. Prvý štrajk proti navrhovaným zmenám zorganizovali 1. októbra.
