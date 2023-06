V Grécku sa konajú opakované parlamentné voľby

Atény 25. júna (TASR) - Obyvatelia Grécka v nedeľu hlasujú v opakovaných parlamentných voľbách, pričom prieskumy naznačujú jasné víťazstvo konzervatívnej strany expremiéra Kyriakosa Mitsotakisa Nová demokracia (ND). TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Podľa niektorých prieskumov by ND mohla vo voľbách získať viac ako 40 percent hlasov. Druhou najsilnejšou stranou by mohla byť ľavicová strana Syriza bývalého premiéra Alexisa Tsiprasa, ktorej prieskumy pripisujú približne 20 percent.



Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h tamojšieho času (6.00 h SELČ) a zostanú otvorené do 19.00 h. Vo voľbách kandiduje celkovo 32 strán.



Nedávne voľby, ktoré sa v Grécku konali 21. mája, vyhrala ND strana so ziskom 40,8 percenta. Mitsotakis však v parlamente nemal dostatok hlasov na zostavenie jednofarebnej vlády a keďže názorové rozdiely medzi ND a ďalšími stranami sú priveľké, vtedajší premiér už krátko po voľbách navrhol ďalšie voľby, v ktorých víťazná strana získa v 300-člennom parlamente automaticky bonusové mandáty.



Prezidentka Katerina Sakellaropulosová dala každej z troch najsilnejších strán tri dni na zostavenie koaličnej vlády. Žiadny z týchto pokusov však nebol úspešný, preto vymenovala dočasnú vládu, ktorá krajinu doviedla k opakovaným voľbám.