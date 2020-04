V Grécku sa nákaza začala šíriť medzi migrantmi v hoteli na Peloponéze

Atény 21. apríla (TASR) - Grécki predstavitelia v utorok oznámili, že nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 sa začala šíriť medzi migrantmi, ktorí sú ubytovaní v hoteli na východe polostrova Peloponéz. Informovala o tom agentúra DPA.



Na nákazu koronavírusom testovali 470 osôb z hotela, z ktorých viac ako 150 malo pozitívne výsledky, povedal na brífingu v Aténach námestník ministra pre civilnú ochranu Nikos Chardalias.



Hotel, v ktorom podľa miestnych médií momentálne žijú žiadatelia o azyl zo subsaharskej Afriky, v pondelok umiestnili do karantény po tom, ako prítomnosť koronavírusu potvrdili u 28-ročnej Somálčanky, píšu miestne médiá.



Hovorca gréckej vlády uviedol, že úrady urobia všetko pre to, aby zabránili šíreniu nákazy. Tieto správy prichádzajú týždeň po tom, ako Grécko na pevnine umiestnilo do karantény ďalšie dve azylové zariadenia.



Podľa oficiálnych údajov sa v Grécku nachádza zhruba 100.000 žiadateľov o azyl, migrantov a utečencov. Približne 39.000 z nich žije v táboroch na gréckych ostrovoch v Egejskom mori, kde dosiaľ prípad nákazy koronavírusom nezaznamenali.