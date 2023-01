V Grécku sa obnovil sa proces s humanitárnymi aktivistami

Atény 10. januára (TASR) - V Grécku sa v utorok obnovil proces s 24 humanitárnymi pracovníkmi obvinenými zo špionáže. Figuruje medzi nimi aj Sýrčanka Sára Márdíníová, ktorá spoločne so svojou mladšou sestrou, olympijskou plavkyňou Jusrou, utiekla v auguste 2015 do Európy. Informuje o tom agentúra AFP pripomínajúc, že príbeh oboch sestier sa stal námetom nedávneho filmu Plavkyne (The Swimmers) od spoločnosti Netflix.



Ako pripomína TASR, súdny proces sa začal ešte v novembri 2021, ale zakrátko bol odročený. Obvinenia vznesené voči aktivistom zahŕňajú aj obchodovanie s ľuďmi, pranie špinavých peňazí, podvody a nezákonné využívanie rádiových vĺn.



Márdíníovú, ktorá žila od roku 2015 v exile v Nemecku, zatkli spoločne s ďalšími aktivistami v roku 2018 na gréckom ostrove Lesbos, kde pracovala ako dobrovoľníčka pre grécku humanitárnu organizáciu ERCI. "Bola som zadržaná, pretože som rozdávala vodu a prikrývky a tlmočila utečencom, ktorí každú noc prichádzali na pobrežie," uviedla samotná Márdíníová, ktorá obvinenia popiera.



Viacerí ľudskoprávni aktivisti kritizovali naťahovanie súdneho konania, ktoré zároveň označili za politicky motivované.



Wies de Graeve z ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, ktorý proces sleduje ako pozorovateľ, ho označil za trik zameraný na to, aby sa mimovládnym organizáciám zabránilo vykonávať v Grécku záchranné operácie.



Jeden z obvinených, Holanďan Pieter Wittenberg, tvrdí, že obvinenia zo špionáže a prania špinavých peňazí na súde neobstoja.



Sára Márdíníová nebola na utorňajšom pojednávaní prítomná, nakoľko grécke úrady jej podľa právneho zástupcu nepovolili návrat do Grécka.



Jusrá a Sára Márdíníové utiekli zo sýrskej metropoly Damask v auguste 2015. Cesta do Európy im trvala 35 dní. Počas ich riskantnej plavby z tureckého pobrežia na grécky ostrov Lesbos sa čln plný utečencov začal potápať. Obe sestry sa rozhodli čln odľahčiť a dobrovoľne skočili do vody, čím ostatným zrejme zachránili život. Tri a pol hodiny potom plávali vedľa člna, až kým skupina nedorazila na Lesbos. Obe sestry sa neskôr usadili v Berlíne.



Jusrá sa následne dostala do prvého medzinárodného tímu utečencov, ktorý sa zúčastnil na letnej olympiáde v Riu de Janeiro v 2016. Neskôr sa stala veľvyslankyňou dobrej vôle Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Sára Márdíníová po zadržaní na Lesbe v roku 2018 strávila v tamojšom väzení viac ako tri mesiace. Prepustili ju po tom, ako jej právnici zložili kauciu vo výške 5000 eur.