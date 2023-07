V Grécku sa zmiernili horúčavy, ale príde nová vlna

Atény 16. júla (TASR) - Do Grécka prúdil v nedeľu konečne severný vietor, ktorý zmiernil spaľujúce horúčavy z posledných dní a ortuť teplomerov zatlačil naspäť pod 40 stupňov Celzia. Okolo poludnia sa v hlavnom meste Atény očakávalo 36 stupňov Celzia. V sobotu dosiahla teplota rekordných 44,2 stupňa Celzia a namerali ju na ostrove Kréta. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Napriek miernej úľave grécki meteorológovia varujú, že v stredomorskej krajine obľúbenej u dovolenkárov je pravdepodobná nová vlna horúčav.



Od stredy "pôjde teplota opäť hore", uviedol meteorológ na štátnej rozhlasovej stanici a v Aténach predpovedal až 44 stupňov Celzia.



Keďže vládne extrémne sucho a fúka vietor, nebezpečenstvo lesných požiarov je mimoriadne vysoké, upozornili úrady civilnej ochrany.



V nedeľu je v Grécku už tretí deň po sebe zatvorených mnoho archeologických lokalít, a to od 11.30 h do 15.30 h miestneho času.



Svetoznáma staroveká pamiatka Akropola v Aténach, ktorá stojí na vyvýšenom mieste, bola v sobotu pre turistov zatvorená. Vládla tam totiž neznesiteľná horúčava spôsobená priamym slnečným žiarením, ale horúčava sálala zároveň aj zo samotnej pamiatky, z jej kameňov a mramoru.



Mnoho návštevníkov tam postihol úpal najmä v posledných dňoch, počas vlny horúčav Cerberus nazvanej podľa trojhlavého netvora z diela talianskeho autora Danteho Peklo.



Lekári odporúčajú ľuďom a predovšetkým turistom, aby pili dostatok vody a vyhýbali sa veľkej telesnej námahe.