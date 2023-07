V Grécku sa zrútil most: Incident neprežila jedna osoba

Atény 23. júla (TASR) - Rozostavaný most sa v nedeľu zrútil v blízkosti mesta Patras na západe Grécka, pričom pod ním uviazlo šesť ľudí. Jedna osoba incident neprežila, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Môžeme potvrdiť, že sa most zrútil. Zasahujeme na mieste," uviedli grécki hasiči.



Niektoré z osôb, ktoré pod mostom uviazli, utrpeli zranenia, spresnili tamojšie policajné zdroje.



Grécka verejnoprávna televízia ERT informovala, že päť osôb utrpelo vážne zranenia, tieto tvrdenia však neboli bezprostredne potvrdené zo strany záchranných zložiek, píše AFP.



Doposiaľ nebola známa ani príčina zrútenia mosta. K incidentu došlo v oblasti Proastio na ceste smerujúcej do hlavného mesta Atény.