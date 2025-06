V Grécku schválili vyšetrovanie exministra pre železničnú tragédiu

Atény 19. júna (TASR) - Poslanci gréckeho parlamentu vo štvrtok schválili vyšetrovanie bývalého ministra dopravy Kostasa Karamanlisa v súvislosti s najhoršou železničnou tragédiou v krajine, pri ktorej tam pred vyše dvoma rokmi zahynulo 57 ľudí. Karamanlis vyšetrovanie privítal ako príležitosť na očistenie svojho mena, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



K zmienenej tragédii došlo 28. februára 2023 na trati medzi Aténami a Solúnom - neďaleko Tempe, respektíve väčšej Larisy. Osobný vlak sa vtedy krátko pred polnocou čelne zrazil s nákladným vlakom, pretože mu omylom povolili jazdu po tej istej koľaji. Oba vlaky išli proti sebe po tej istej koľaji zhruba 12 minút bez toho, aby bol spustený poplach. Po zrážke nastal na mieste výbuch a požiar. Väčšinu z dovedna 57 obetí na životoch tvorili študenti a mladí ľudia.



Zrážka vyvolala rozsiahle protesty v Grécku i v zahraničí. V súvislosti s ňou je stíhaných viac ako 40 osôb vrátane miestneho prednostu stanice zodpovedného za vypravenie vlakov. Začiatok procesu sa však do konca roka neočakáva.



Karamanlis povedal poslancom, že na osudnú noc nehody „nikdy nezabudne“. Zároveň trval na tom, že urobil „všetko“, čo mohol, pre zlepšenie stavu gréckych železníc, na ktorý upriamila tragédia pozornosť. „Nezanedbal som, neignoroval som železnice, práve naopak,“ povedal počas rozpravy, ktorá sa v parlamente začala už v stredu. Dodal, že si taktiež žiada „spravodlivosť“ a plne preto v tejto veci podporuje návrh na zriadenie osobitného vyšetrovacieho výboru.



Parlamentný výbor teraz preskúma, či by mal byť Karamanlis stíhaný za porušenie svojich povinností, čo je klasifikované ako priestupok. Opozičné strany požadovali jeho obvinenie z trestného činu a konzervatívnu vládu tak kritizujú za to, že svoju potenciálnu vinu maskuje podporením vyšetrovanie len menej závažného priestupku.



Niektoré opozičné ľavicové i krajne pravicové strany sa dokonca snažili v súvislosti s tragédiou dosiahnuť vyšetrovanie samotného premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, pričom ho obviňovali z vlastizrady, čo on sám označil za „hanebné“.



Poslanci gréckeho parlamentu už pred časom odhlasovali stíhanie bývalého námestníka ministra civilnej ochrany Christosa Triantopulosa obviňovaného z porušenia svojich povinností v súvislosti s následkami nehody. Opozícia tvrdí, že Triantopulos, ktorého na miesto nehody vyslal premiér, nariadil vyčistenie tohto miesta, čím sa zničili dôležité dôkazy. Triantopulos akékoľvek previnenie popiera.