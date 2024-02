V Grécku si pripomenuli obete najhoršieho vlakového nešťastia

Atény 28. februára (TASR) - Viac než 30.000 demonštrantov vyšlo v stredu do ulíc v gréckych mestách, aby požadovali spravodlivosť pre 57 obetí najtragickejšieho železničného nešťastia v krajine, ku ktorému došlo presne pred rokom. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Iba v hlavnom meste Atény demonštrovalo viac než 20.000 ľudí, kým ďalších vyše 10.000 protestujúcich vyšlo do ulíc v meste Solún na severe Grécka.



Približne 1000 ľudí vrátane príbuzných obetí sa zhromaždilo priamo na mieste vlakového nešťastia v blízkosti mesta Tempi.



K zrážke nákladného vlaku a osobného vlaku plného študentov došlo krátko pred polnocou 28. februára 2023 neďaleko Larisy. Osobný vlak bol na ceste z metropoly Atény do druhého najväčšieho mesta Solún na severe krajiny; nákladný vlak išiel opačným smerom.



Demonštranti obviňujú úrady z dlhodobého zlyhania pri zaisťovaní bezpečnosti železničnej dopravy.



Ani rok po nehode nie sú k dispozícii oficiálne závery, čo sa týka príčin nehody. Vyšetrovanie sa má uzavrieť 8. marca.