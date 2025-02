V Grécku demonštranti žiadajú spravodlivosť pre obete vlakovej nehody

Atény 7. februára (TASR) - Tisíce ľudí demonštrovalo v piatok vo veľkých gréckych mestách za spravodlivosť pre pozostalých a obete najtragickejšieho železničného nešťastia v krajine pred takmer pred dvoma rokmi, ktoré si vyžiadalo 57 životov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Demonštranti, najmä študenti stredných a vysokých škôl, zablokovali v piatok dopravu v centre Atén, pričom skandovali aj heslá ako "Vrahovia!". Na protest dohliadali stovky policajtov.



AFP približuje, že na demonštráciách sa zúčastňujú prevažne študenti pod heslom "Nemám kyslík", čím odkazujú na posledné chvíle obetí tragédie.



K nešťastiu, ktoré si vyžiadalo 57 obetí na životoch a 85 zranených, došlo 28. februára 2023 na trati medzi Aténami a Solúnom. Osobný vlak sa vtedy krátko pred polnocou neďaleko mesta Larisa čelne zrazil s nákladným vlakom, pretože mal omylom povolenú jazdu po tej istej koľaji. Tridsať mŕtvych malo menej ako 30 rokov, mnohí z nich boli vysokoškoláci vracajúci sa do škôl po predĺženom víkende.



Experti, ktorí boli do vyšetrovania zapojení v menej rodín zosnulých tvrdia, že nákladný vlak prevážal nelegálny a nenahlásený náklad výbušných chemikálií, čo prispelo k vysokému počtu obetí. Približne 30 obetí podľa nich prežilo zrážku a usmrtil ich až následný výbuch a požiar.



Prieťahy vo vyšetrovaní spôsobujú, že konzervatívna vláda premiéra Kyriakosa Mitsotakisa je vystavená čoraz väčšiemu tlaku. Vsúvislosti s tragédiou čelí obvineniam z nedbanlivosti či iných trestných činov. Premiér v januári pripustil, že niektoré z obetí zomreli až po zrážke a dodal, že práve preto "je dôležité zistiť príčinu požiaru". Zároveň však poprel, že by sa v súvislosti s nehodou pokúšal utajovať nejaké skutočnosti a odmietol výzvy na odstúpenie.



Masové demonštrácie sa v januári konali v Aténach, Solúne aj ďalších gréckych mestách. Viaceré odborové hnutia vyzývajú na štrajky a protesty v súvislosti s blížiacim sa druhým výročím tragédie.



Oba vlaky sa čelne zrazili, pričom oproti sebe po rovnakej koľaji išli približne 19 minút bez toho, aby sa spustil akýkoľvek poplach. Nešťastie bolo následne pripísané chybnému zariadeniu a ľudskej chybe. Prednosta miestnej stanice bol obvinený zo zabitia z nedbanlivosti.



Talianska spoločnosť Hellenic Train, ktorá nákladný vlak prevádzkovala, poprela, že by sa v ňom nachádzali výbušné chemikálie. Podľa jej vyhlásenia prevážal plechy, oceľové drôty, potraviny a pivo a časť jeho kontajnerov bola dokonca prázdna.