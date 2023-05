V Grécku útok hackerov narušil koncoročné skúšky na stredných školách

Atény 30. mája (TASR) — Masívny kyberútok na ministerstvo školstva v Aténach v utorok narušil koncoročné skúšky na gréckych stredných školách. Podľa miestnych úradov išlo o najrozsiahlejší útok hackerov v dejinách Grécka, informujú agentúry DPA a AP.



"Je to najzávažnejší útok v Grécku, ktorého terčom sa stala verejná alebo vládna inštitúcia," uvádza sa vo vyhlásení rezortu školstva. Prípad už začala vyšetrovať prokuratúra gréckeho najvyššieho súdu v spolupráci s policajným útvarom pre kybernetickú trestnú činnosť.



Zatiaľ neznámi hackeri podnikli masívny útok typu DDoS, ktorého cieľom je zahltenie a znefunkčnenie cieľovej služby, z počítačov v 114 krajinách sveta. Podarilo sa im tak narušiť proces transferu zadaní testov z centrálnej databázy do jednotlivých škôl po celej krajine.



Podľa ministerstva školstva útočníci spôsobili spomalenie a výpadky vo fungovaní systému, úplne ochromiť sa im ho však nepodarilo. Študenti posledných troch ročníkov stredných škôl však museli v triedach čakať na začiatok skúšok aj niekoľko hodín.



Útok sa v menšom rozsahu začal už v pondelok, ale v priebehu utorka nadobudol masívnejšie rozmery. Na obnovení bežnej činnosti systému už pracujú IT experti.



Udalosť prispela k zvýšeniu politického napätia v Grécku pred opakovanými parlamentnými voľbami vypísanými na 25. júna. Na základe výsledkov volieb z 21. mája totiž nebolo možné zostaviť funkčnú vládu. V opakovaných voľbách získa víťazná strana aj bonusové mandáty, čo by malo formovanie nového kabinetu uľahčiť.



Najväčšia opozičná strana Syriza využila kyberútok na kritiku vlády premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá podľa nej za štyri roky svojho pôsobenia nedokázala prijať dostatočné opatrenia na zaistenie bezpečnosti skúšok na stredných školách.