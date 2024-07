V Grécku vyčíňa rozsiahly lesný požiar

Atény 30. júla (TASR) - Stovky hasičov a dobrovoľníkov bojujú s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý vypukol na druhom najväčšom gréckom ostrove Eubója. Plamene poháňa silný vietor, a tak je takmer nemožné dostať ich pod kontrolu, informuje v utorok agentúra DPA.



Požiar sužuje južnú časť ostrova, v ktorej bolo preventívne evakuovaných niekoľko dedín a miest. Plamene sa tam podľa vyjadrenia hasičov rýchlo šíria v ťažko prístupnom teréne.



Oheň sa snaží uhasiť vyše 200 hasičov aj stovky dobrovoľníkov. Okrem siedmich hasičských lietadiel a štyroch vrtuľníkov zasahuje aj pobrežná stráž so svojím hasičským člnom.



Požiar na ostrove Eubója je jedným z vyše 50 lesných požiarov, ktoré v Grécku vypukli v priebehu posledných 24 hodín. Takmer všetky z nich sa však podarilo rýchlo dostať pod kontrolu.



To ale nie je prípad zmienenej Eubóje, kde sú miestni na požiare v posledných rokoch zvyknutí. Hoci momentálne dúfajú, že požiar sa stlmí, inak by sa situácia mohla stať veľmi nebezpečnou, dodáva DPA.