V Grécku vyčíňajú lesné požiare, úľavu by by však mohli priniesť búrky

Atény 26. augusta (TASR) - Lesné požiare v Grécku horia aj v sobotu, no predpovedaný dážď by mohol priniesť úľavu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Najväčší lesný požiar stále vyčíňa v regióne Evros na severe Grécka pri hraniciach s Tureckom. Požiar tam vypukol pred ôsmimi dňami a rýchlo sa rozšíril. V danej oblasti už zhorelo okolo 74.000 hektárov porastov z toho 13.000 zhorelo podľa gréckych médií v národnom parku Dadia. Podľa eurokomisára pre krízové riadenie Janeza Lenarčiča ide o najväčší požiar, aký bol kedy v Európskej únii zaznamenaný.



V stredu bolo v regióne Evros nájdených 18 zhorených tiel, pričom sa predpokladá, že išlo o migrantov. V piatok boli objavené ďalšie dve telá.



Rýchlo šíriace sa požiare okrem toho ohrozujú aj miestny ekosystém. Ornitológovia varujú, že starý borovicový les je hniezdiskom dravých vtákov a supov, z ktorých mnohé sa taktiež stali obeťami ohňa.



Denne vypuknú v Grécku desiatky lesných požiarov. Mnohé sa však hasičom podarí uhasiť ešte v počiatočnom štádiu. Len v piatok hasiči uhasili 111 požiarov, z ktorých 59 vypuklo behom uplynulých 24 hodín, uvádza agentúra AP.



Podľa gréckych predstaviteľov založili niektoré z požiarov počas uplynulého týždňa i podpaľači. V sobotu zadržali pritom úrady dvoch mužov podozrivých z úmyselného zakladania lesných požiarov. Jedného z mužov, ktorý sa priznal, že toto leto založil najmenej päť požiarov, zadržali na ostrove Eubója a druhého pri meste Larisa v strednom Grécku.



Úľavu od lesných požiarov by počas víkendu mohli priniesť búrky, ktoré meteorológovia predpovedali pre niektoré oblasti stredného Grécka i pre oblasť Atén a Solúna, kde sa taktiež vyskytujú lesné požiare. Blesky z búrok však v sobotu ráno spôsobili neďaleko Atény i vznik nových požiarov. Tie sa však hasičom podarilo uhasiť.