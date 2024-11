V Grécku za posledných 48 hodín úrady prijali vyše 200 migrantov

Atény 14. novembra (TASR) - Za uplynulé dva dni grécke úrady na pobreží Kréty vyzdvihli a prepravili do bezpečia viac ako 200 migrantov, oznámila pobrežná stráž. Migranti sa vydali na cestu zrejme z oblasti líbyjského prístavného mesta Tobruk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Námestníčka gréckeho ministra pre migráciu Sofia Vultepsiová pre tamojší rozhlas uviedla, že situácia na tzv. južnej trase z Tobruku na Krétu je čoraz závažnejšia. Podľa migrantov si prevádzači pýtajú za prevoz na Krétu od 3000 do 6000 eur na osobu.



Minister pre migráciu Nikos Panajotopulos tvrdí, že väčšina z prichádzajúcich migrantov plánuje vycestovať do Nemecka a iných západných krajín, keď sa im na to naskytne príležitosť, poprípade po tom, čo dostanú azyl v Grécku, píše DPA.



Od začiatku roka do 10. novembra prišlo do krajiny približne 52.000 migrantov a podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) 45.769 z nich pricestovalo po mori.