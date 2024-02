V Grécku zadržali 12 demonštrantov, ktorí blokovali právnickú fakultu

Solún 6. februára (TASR) - Grécka polícia vyviedla v pondelok protestujúcich študentov z univerzity v meste Komotiní na severe Grécka, pričom 12 z nich zadržala. Demonštranti okupovali počas skúšok budovu tamojšej právnickej fakulty na protest proti plánom vlády povoliť súkromné univerzity, informuje agentúra AP.



Podľa polície tak bránili v pondelok dostať sa na fakultu zhruba 400 študentom, ktorí mali práve skladať skúšky, a tiež zamestnancom fakulty. Polícia informovala, že v budove zasahovala na žiadosť o pomoc zo strany vedenia univerzity, pričom pri jej operácií nedošlo k potýčkam. Ľavicoví aktivisti medzitým v Komotiní aj Solúne zvolali protesty proti tejto policajnej akcii.



Stredopravicová grécka vláda chce legalizovať súkromné univerzity návrhom zákona, ktorý by sa mal ešte vo februári dostať na rokovanie do parlamentu. Tvrdí pritom, že reforma zabráni odchodu kvalifikovaných ľudí za štúdiom do zahraničia a zvýši tiež relevantnosť vysokoškolského vzdelávania pre trh práce.



Odporcovia zmien však hovoria, že navrhovaný zákon by oslabil štátne univerzity, ktoré poskytujú bezplatné štúdium. Zároveň by tak podľa nich vysokoškolské štúdium v podstate vyhradil bohatým.



Ľavicoví aktivisti a študenti zorganizovali v celom Grécku v ostatnom čase viacero okupačných akcií v univerzitných budovách či protestov proti navrhovanej reforme, tie najbližšie sa očakávajú vo štvrtok. Viaceré z doterajších demonštrácií sprevádzali aj násilnosti.



Vláda vyzvala vedenia univerzít, aby požiadali políciu o pomoc pri ukončení takýchto okupačných akcií. Zároveň žiadala, aby sa na katedrách, ktoré sú v súčasnosti okupované, konali skúšky online formou.