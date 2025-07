V Grécku zadržali moldavského oligarchu na úteku Vladimira Plahotniuca

Atény/Kišiňov 22. júla (TASR) — V Grécku v utorok zadržali hľadaného moldavského oligarchu Vladimira Plahotniuca, obvineného z podielu na bankovom podvode v hodnote jednej miliardy dolárov a ďalších nezákonných aktivitách. Oznámila to moldavská polícia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AP.



O zadržaní 59-ročného Plahotniuca a ďalšieho občana Moldavska, ktorého identita nebola zverejnená, informovala moldavskú políciu kancelária medzinárodnej policajnej organizácie Interpol v Aténach. Plahotniuc bol vo februári zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb Interpolu.



Grécka policajná jednotka pre boj proti organizovanému zločinu uviedla, že Interpol hľadá Plahotniuca pre podozrenie z členstva v zločineckej organizácii, podvodu a prania špinavých peňazí. Podľa moldavských úradov sa chcel dostať do Dubaja.



Plahotniuc utiekol z Moldavska v júni 2019, keď bol okrem iného obvinený zo spoluúčasti na zmiznutí jednej miliardy dolárov z troch moldavských bánk v roku 2014, čo v tom čase zodpovedalo približne osmine ročného HDP Moldavska. Oligarcha obvinenia poprel.



Plahotniuc, jeden z najbohatších mužov Moldavska, utiekol do USA po tom, čo sa mu nepodarilo zostaviť vládu so svojou Demokratickou stranou. USA ho v roku 2020 vyhlásili za personu non grata a jeho miesto pobytu bolo dlho neznáme.



V roku 2022 ho pridali na sankčný zoznam amerického ministerstva zahraničných vecí pre údajnú korupciu a zasahovanie do volieb v Moldavsku. V tom istom roku sa ocitol aj na sankčnom zozname v Británii, ktorá mu zakázala vstup na svoje územie. Jeho majetok v Spojenom kráľovstve a v jeho zámorských územiach úrady zmrazili.



Európska únia minulý rok uvalila na Plahotniuca sankcie a obvinila ho zo snahy o destabilizáciu Moldavska pred vlaňajšími prezidentskými voľbami.



Plahotniuc bol tri funkčné obdobia poslancom moldavského parlamentu a pôsobil aj ako jeho prvý podpredseda.