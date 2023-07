V Grécku zadržali prevádzačov, ktorí previezli na Eubóju 35 migrantov

Atény 26. júla (TASR) - Grécka polícia zadržala dvoch prevádzačov, ktorí zrejme previezli 35 migrantov na požiarmi sužovaný ostrov Eubója (Evia). TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AP.



Pobrežná stráž uviedla, že dvojicu mužov zadržali v utorok večer pri pobreží Eubóje, keď sa na motorovom člne pravdepodobne pokúšali vrátiť do Turecka, odkiaľ predtým priviezli skupinu migrantov.



Krátko po ich zadržaní objavili úrady na pláži pri meste Kymi v strednej časti ostrova Eubója skupinu 35 migrantov.



Tento druhý najväčší grécky ostrov sužujú v posledných dňoch - podobne mnohé ďalšie časti Grécka - lesné požiare. V utorok na Eubóji havarovalo hasiace lietadlo, pričom zahynuli obaja piloti.



Grécko je stále jednou z krajín, ktoré slúžia ako vstupná brána do Európy pre migrantov utekajúcich pred konfliktami a ekonomickými ťažkosťami z krajín Blízkeho východu či Afriky.



Prevádzači dlhé roky prevážali migrantov priamo na grécke ostrovy vo východnej časti Egejského mora ležiace v blízkosti tureckého pobrežia. Táto trasa je však v súčasnosti už menej využívaná, keďže je oveľa prísnejšie strážená.



V súčasnosti prevádzači čoraz častejšie využívajú trasy cez strednú a južnú časť Egejského mora, následne oboplávajú južný cíp Grécka a pokračujú smerom do Talianska. Migrantov tam vozia na preplnených motorových člnoch.