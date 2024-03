V Grécku zamietli návrh na vyslovenie nedôvery vláde

Atény 28. marca (TASR) - Grécka konzervatívna vláda prežila vo štvrtok večer hlasovanie parlamentu o vyslovení nedôvery. Opozícia návrh predložila v reakcii na správy o snahe manipulovať vyšetrovanie najtragickejšej vlakovej tragédie v krajine z 28. februára 2023. TASR prevzala informácie z tlačových agentúr AP a AFP.



Štyri ľavicové opozičné strany obvinili vládu z bránenia vyšetrovaniu vlakovej havárie, pri ktorej vlani zahynulo 57 ľudí, mnohí z nich boli univerzitní študenti vracajúci sa z jarných prázdnin. K nehode došlo, keď osobný vlak narazil do prichádzajúceho nákladného vlaku, ktorý omylom stál na tej istej koľaji.



Parlament po troch dňoch rozpravy o tejto záležitosti hlasoval pomerom hlasov 159 k 141 proti návrhu vysloviť vláde nedôveru. Vláda tiež zamietla výzvy opozície usporiadať predčasné voľby.



Konzervatívny premiér Kyriakos Mitsotakis sa zaviazal, že vláda bude rešpektovať výsledky prebiehajúceho vyšetrovania havárie justičnými orgánmi, a odmietol akékoľvek previnenie v tomto prípade.



"Nič sme nezakrývali," povedal zákonodarcom pred hlasovaním.



Predošlý týždeň informovali noviny To Vima, že uniknuté nahrávky vlakového personálu z noci nehody niekto upravil. Záznamy mali potom dokazovať ako dôvod nehody výlučne ľudskú chybu. Opozičné strany preto obvinili vládu, že "rozdala" upravenú nahrávku spriateleným médiám, aby podporila svoju verziu nešťastia. Vláda to rázne odmieta.



Návrh socialistickej strany PASOK podporili aj ďalšie opozičné strany, v parlamente však neprešiel, pretože vláda disponuje väčšinou.



Rok po nehode príbuzní obetí kritizujú štátne orgány, že premárnili čas a prehliadli dôležité dôkazy. Odborníci poverení rodinami obetí tvrdia, že miesto nehody bolo vyčistené od trosiek a vrchnej vrstvy pôdy skôr, ako ho mohli vyšetrovatelia úplne preskúmať.



V súvislosti s nešťastím čelí obvineniam viac ako 30 železničných zamestnancov a úradníkov. Súdny proces by sa mal začať v júni.