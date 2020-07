V Grécku zatkli šesť ľudí za ilegálnu prepravu migrantov na jachtách

Atény 18. júla (TASR) - Šesť ľudí bolo zatknutých pre obvinenia z napomáhania pri ilegálnej preprave migrantov z Grécka do Talianska na jachtách, informovala v sobotu grécka polícia. Správu priniesla tlačová agentúra AFP.



Policajné razie na gréckom ostrove Korfu a v oblasti okolo hlavného mesta Atény viedli v piatok k zatknutiu piatich cudzích štátnych príslušníkov a jedného Gréka. Všetci sú obvinení z členstva v zločineckej organizácii, ktorá operovala od júna 2019.



Podľa policajného vyhlásenia si členovia zločineckej organizácie kúpili plavidlá, väčšinou jachty, ktoré mohli odviezť najmenej 15 ľudí. Zároveň prehlasovali, že majiteľmi plavidiel sú prevažne Bulhari.



Migrantov, ktorí boli ochotní zaplatiť 5500 eur, posielali v skupinách po štyroch na Korfu, kde boli ubytovaní v rezervovaných izbách hotelov.



Jachty, s vlajkami cudzích štátov, potom priplávali do neďalekých prístavov, kde mohli migranti nenápadne nastúpiť na paluby.



Keď skupinu v piatok zatkli, títo prevádzači práve prevážali z Korfu do Talianska 23 migrantov.