V gréckych imigračných táboroch narastajú prípady sebapoškodzovania

Atény 17. decembra (TASR) - V dôsledku protipandemických opatrení narástol v gréckych utečeneckých táboroch počet prípadov sebapoškodzovania a duševných problémov, uviedla vo štvrtok humanitárna organizácie Medzinárodný záchranný výbor (IRC). Píše o tom agentúra AFP.



Záchranný výbor spresnil, že údaje z troch gréckych ostrovov s najväčším počtom imigrantov - Lesbos, Chios a Samos - ukázali, že takéto symptómy mali tri štvrtiny z viac ako 900 ľudí, ktorým bola od roku 2018 poskytnutá pomoc.



Koncom októbra malo príznaky posttraumatickej stresovej poruchy 41 percent migrantov, ďalších 35 percent premýšľalo nad samovraždou a 18 percent sa údajne o samovraždu pokúsilo, konštatuje IRC.



Hneď na to, ako Grécko v marci nariadilo celoplošný lockdown, u imigrantov podľa IRC zaznamenali 71-percentný nárast psychotických príznakov a 66-percentný nárast prípadov sebapoškodzovania.



V táboroch ležiacich na troch zmienených ostrovoch žije viac ako 15.000 utečencov, pričom celkovo sa ich v táboroch v oblasti Egejského mora podľa vládnych údajov zdržiava približne 17.000.



Po tom, čo pôvodný utečenecký tábor na ostrove Lesbos v septembri zachvátil požiar, je viac ako 7000 tamojších utečencov nútených bývať v provizórnych stanoch.



"Duševné zdravie utečencov sa tento rok zhoršilo. Súvisí to s ničivými požiarmi na ostrovoch Lesbos a Samos, koronavírusom a opatreniami, ktoré si toto ochorenie vyžiadalo, a prevezením (migrantov) do nového dočasného tábora na Lesbose, ktorý zatiaľ nespĺňa dôstojné podmienky na život," uviedla šéfka gréckej pobočky IRC Dimitra Kalogeropulová.



Do ostatných krajín EÚ sa napriek opakovaným výzvam Atén a Európskej komisie mohlo presídliť len niekoľko tisícok utečencov. Medzi nimi sa nachádza aj 1300 mladistvých bez sprievodu dospelej osoby.