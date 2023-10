V Grónsku chcú odškodné za zavedenie vnútromaternicovej antikoncepcie

Kodaň 2. októbra (TASR) — Skupina 67 žien z Grónska podala v pondelok žiadosť o odškodnenie od dánskej vlády za to, že im pred desiatkami rokov bez ich súhlasu implantovali vnútromaternicové teliesko (IUD).



Ako uviedla agentúra AFP, stalo sa tak v rámci programu, ktorý organizovalo Dánsko s cieľom obmedziť pôrodnosť v Grónsku arktickom území. Mnohé zo žiadateliek o odškodné boli v tom čase tínedžerkami.



Rozsah tejto kampane sa dostal na verejnosť vďaka sérii podcastov založených na dokumentoch z archívov a publikovaných na jar 2022 dánskym telerozhlasom DR.



Komisia, ktorá skúma sťažnosti voči dánskemu štátu, začala pracovať minulý rok. Svoje zistenia má zverejniť v roku 2025. Sťažovateľky však chcú kompenzácie skôr.



"Nechceme čakať na výsledky vyšetrovania," povedala pre agentúru AFP psychologička Naja Lyberthová, ktorá iniciovala žiadosť o odškodnenie. Vysvetlila, že najstaršie zo žien, ktorým vnútromaternicové telieska zaviedli v 60. rokoch, sa narodili v 40. rokoch a sú takmer osemdesiatničky. "Chceme konať hneď," zdôraznila Lyberthová.



Podľa zistení DR v 60. a 70. rokoch malo vnútromaternicové teliesko bez súhlasu svojho alebo zákonného zástupcu vložených asi 4500 mladých Inuitiek. Veľa z nich donedávna vôbec nevedelo, že majú v tele tento typ antikoncepcie. U viacerých ho zistili nedávno pri vyšetrení grónski gynekológovia.



Lyberthová tvrdí, že "teraz je na 100 percent jasné, že vláda porušila zákon tým, že porušila naše ľudské práva a spôsobila nám vážnu ujmu".



Vláda podľa psychologičky pravdepodobne odmietne prijať ich žiadosti, kým trvá vyšetrovanie komisie. V takomto prípade sa vec dostane na súd.



Vlani sa Dánsko ospravedlnilo a vyplatilo odškodné šiestim Inuitom, ktorých v 50. rokoch odobrali ich rodinám a následne boli zapojení do experimentu zameraného na vychovanie po dánsky hovoriacej elity v Grónsku.



Dánsko a Grónsko sú momentálne vo fáze, keď prehodnocujú svoje vzťahy v minulosti. Grónsko — najväčší ostrov sveta, ktorý sa nachádza v Arktíde asi 2500 kilometrov od Dánska, v roku 1953 prestalo byť kolóniou, má vlastnú vlajku, jazyk, kultúru, inštitúcie a premiéra, ale čiastočne zostalo pod kontrolou Kodane.



Od prijatia zákona o samospráve v roku 2009 patrí do pôsobnosti Dánska mena, súdny systém a zahraničné a bezpečnostné záležitosti. Grónsko tiež vo veľkej miere závisí od subvencií, ktoré tvoria štvrtinu jeho HDP a viac ako polovicu verejného rozpočtu.