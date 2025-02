Nuuk 5. februára (TASR) - V Grónsku sa budú 11. marca konať parlamentné voľby. Oznámil to v utorok premiér tohto autonómneho dánskeho územia, na ktoré si už dlhšie robí zálusk americký prezident Donald Trump. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a DPA.



Voľby do 31-členného jednokomorového grónskeho parlamentu (Inatsisartutu) sa museli uskutočniť najneskôr do 6. apríla. Agentúra DPA približuje, že v súlade s grónskymi volebnými zákonmi je obvyklé, aby sa hlasovanie konalo šesť týždňov od jeho oznámenia. Múte Egede, ktorý je grónskym premiérom od roku 2021, uviedol, že aktuálna situácia si vyžaduje skorší termín volieb.



"Nachádzame sa uprostred závažného obdobia. Obdobia, aké sme v našej krajine ešte nezažili," uviedol Múte Egede v príspevku na sociálnej sieti. "Nie je čas na vnútorné rozpory, ale na spoluprácu a zbližovanie sa v prospech našej krajiny," dodal s tým, že sa bude uchádzať o znovuzvolenie.



Americký prezident Donald Trump začal ešte pred svojim návratom do Bieleho domu tvrdiť, že USA by mali prebrať kontrolu nad Grónskom. Ostrov je podľa neho dôležitý pre bezpečnosť USA. Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu.



Egede medzičasom viackrát zopakoval, že Grónsko nie je na predaj, no "je otvorené obchodovaniu".



Mnohí Grónčania sa obávajú zahraničného zasahovania do volieb a tamojší parlament schválil v utorok zákon zakazujúci zahraničné alebo anonymné dary politickým stranám.