V Grónsku sa konajú manévre bez účasti USA, ktoré tam majú základňu
Autor TASR
Kodaň 15. septembra (TASR) — Ministri obrany Dánska, Islandu a Nórska sa v pondelok prišli oboznámiť s priebehom vojenského cvičenia Arctic Light 2025, ktoré od 9. do 19. septembra prebieha v Grónsku. Zástupca Spojených štátov, ktoré majú na severe Grónska svoju základňu, však prítomný nebol, informovala agentúra AFP.
Na manévroch Arctic Light 2025, ktoré organizuje Dánsko, sa podľa dánskeho ministerstva obrany zúčastňuje viac ako 550 vojakov aj z ďalších členských krajín NATO Francúzska, Nemecka, Nórska a Švédska.
„Súčasná bezpečnostná situácia si vyžaduje, aby sme výrazne posilnili prítomnosť ozbrojených síl v Arktíde a v severnom Atlantiku,“ uviedol vo vyhlásení dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.
Podľa Lunda Poulsena je cvičenie Arctic Light 2025, koordinované s grónskou vládou, „dobrým príkladom nášho spoločného záväzku posilniť schopnosť ozbrojených síl reagovať na hrozby v Arktíde“.
Po svojom návrate do Bieleho domu v januári tohto roka vyvolal americký prezident Donald Trump napätie vo vzťahoch s Dánskom, keď opakovane vyhlásil, že strategicky dôležité Grónsko bohaté na nerastné suroviny by mali z bezpečnostných dôvodov zabrať USA. Jeho viceprezident J. D. Vance kritizoval dánsku vládu za to, že dostatočne neinvestuje do obrany Grónska.
Koncom augusta dánske médiá uviedli, že najmenej traja Američania s väzbami na Trumpa vykonali v Grónsku vplyvové operácie.
