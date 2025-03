V Grónsku sa konajú parlamentné voľby

Nuuk 11. marca (TASR) - Grónčania v utorok rozhodnú o novom zložení svojho 31-členného jednokomorového parlamentu (Inatsisartut). Voľby na tomto autonómnom území Dánska a najväčšom ostrove sveta však zatieňujú vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý by ho chcel pričleniť k USA, píše TASR podľa agentúry DPA.



Volebné miestnosti budú otvorené od 09.00 do 20.00 h miestneho času (12.00 - 23.00 h SEČ), pričom hlasovať môže vyše 40.000 oprávnených voličov. Predbežné výsledky sa očakávajú v stredu v skorých ranných hodinách.



Predvolebnú kampaň zatienili Trumpove vyhlásenia. Nároky USA na toto územie pritom odmietajú ako grónski, tak aj dánski politici, pričom podľa prieskumu verejnej mienky by za takúto zmenu bola len malá menšina obyvateľov.



Grónske právo na sebaurčenie opakovane zdôrazňuje tamojší premiér Múte Egede. "Neželáme si byť Dánmi. Nechceme byť ani Američanmi. Chceme byť Grónčanmi," povedal.



Zároveň však vyhlásil, že je otvorený väčšej hospodárskej spolupráci s USA pri využívaní nerastných zdrojov ostrova. Hoci je Grónsko do značnej miery autonómne, jeho zahraničná politika i obrana podlieha vláde v Kodani, pripomína DPA.



Trump začal ešte pred svojím januárovom návratom do Bieleho domu tvrdiť, že USA by mali prebrať kontrolu nad Grónskom. Ostrov je podľa neho dôležitý pre bezpečnosť USA. Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu.



Svoje návrhy týkajúce sa Grónska americký prezident znovu potvrdil minulý týždeň v prejave pred oboma komorami amerického Kongresu, pričom argumentoval potrebou získať arktické územie z dôvodov národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Trump je podľa svojich slov presvedčený, že USA ostrov získajú "tak či onak".