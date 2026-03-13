< sekcia Zahraničie
V Grónsku strana Siumut vystúpila z vládnej koalície
Nielsen prejavil sklamanie, ale tvrdí, že jeho vláda bude pokračovať.
Autor TASR
Nuuk 13. marca (TASR) - Z grónskej vládnej koalície vystúpila strana Siumut (Vpred), oznámil v piatok premiér Jens-Frederik Nielsen. V 31-člennom parlamente bude mať napriek tomu väčšinu 19 poslancov, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Predsedníčka strany Siumut Aleqa Hammondová avizovala odchod z vládnej koalície po tom, čo dvaja grónski ministri bez predchádzajúceho súhlasu oznámili svoju kandidatúru v dánskych parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 24. marca.
Nielsen prejavil sklamanie, ale tvrdí, že jeho vláda bude pokračovať. „Myslím si, že je to strašne zlé načasovanie, a som veľmi frustrovaný a sklamaný, že sa to deje v čase, keď by sme mali stáť spolu. Všetko, čo by mohlo vyzerať ako rozdelenie v našej krajine, je pre cudzincov vodou na mlyn a mali by sme sa tomu za každú cenu vyhnúť,“ zhodnotil.
Strana Siumut vystúpila z vládnej koalície niekoľko mesiacov po tom, čo americký prezident Donald Trump hrozil tomuto arktickému ostrovu zabratím. Jej odchod znamená, že svoj post opustí i ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová, ktorá zohrávala kľúčovú úlohu počas rokovaní s USA.
