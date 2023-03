V Gruzínskom parlamente bol protest pre návrh o zahraničných agentoch

Tbilisi 3. marca (TASR) - Demonštranti narušili vo štvrtok vypočúvania výboru v gruzínskom parlamente týkajúce sa kontroverzného návrhu zákona o "zahraničných agentoch", ktorý je podporovaný vládnucou stranou. Ako píše agentúra Reuters, podľa kritikov by však presadenie tohto návrhu znamenalo autoritársky posun v krajine.



V záberoch gruzínskych médií bolo vidieť aj fyzické potýčky medzi opozičnými poslancami a zákonodarcami vládnej strany Gruzínsky sen, ktorá v januári oznámila, že daný návrh zákona podporí.



Na základe navrhovaného zákona by sa všetky organizácie, ktoré viac ako 20 percent svojho financovania získavajú zo zahraničia, mali povinnosť zaregistrovať ako "zahraniční agenti". Ak by tak nespravili, hrozili by im značné pokuty. Podľa kritikov toto úsilie pripomína ruský zákon z roku 2012, ktorý sa využíva na zásahy voči občianskej spoločnosti.



Vo februári vyše 60 mediálnych a občianskych skupín uviedlo, že ak bude tento návrh zákona schválený, nebudú ho dodržiavať.



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová povedala, že návrh bude vetovať - parlament však jej veto dokáže zrušiť.



Hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price vo štvrtok na tento návrh reagoval slovami, že by mal negatívne dôsledky pre slobodu prejavu a demokraciu. "Stigmatizovalo a umlčalo by to nezávislé hlasy a občanov Gruzínska, ktorí sú oddaní budovaniu lepšej krajiny pre svojich spoluobčanov, pre svoje komunity," povedal Price novinárom.